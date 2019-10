Staufenberg/Kassel (dpa/lhe) - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 7 nahe der hessischen Landesgrenzen bei regennasser Fahrbahn in die Mittelleitplanke gekracht. Der 60 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik in Kassel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war der Fahrer mit seinem Kleintransporter kurz nach der Anschlussstelle Lutterberg bei Staufenberg (Niedersachsen) wohl zu schnell unterwegs und ins Schleudern geraten.

Das Fahrzeug stieß dabei in der Nacht zum Mittwoch mehrfach gegen die Mittelleitplanke. Trümmerteile schleuderten auf die Gegenfahrbahn, wo zwei Autos darüber fuhren. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden vorübergehend gesperrt werden. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden.