Kittlitz (dpa/bb)- Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Verkehrsunfall auf der A13 an der Anschlussstelle Kittlitz schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte am Freitagmorgen beim Auffahren auf die Autobahn den Transporter übersehen. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Dabei wurde der Transporter stark beschädigt und der 32-jährige Fahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Berlin etwa drei Stunden voll gesperrt.