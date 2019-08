Kirchlinteln (dpa/lni) - Ein 41 Jahre alter Lastwagenfahrer ist mit seinem Transporter auf ein Stauende auf der A27 aufgefahren und hat schwere Verletzungen erlitten. Am Montagmorgen fuhr der Lastzug bei Kirchlinteln im Kreis Verden auf einen anderen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden zwei weitere Lastwagen und ein Personenwagen in den Unfall in Fahrtrichtung Bremen verwickelt. Von den insgesamt acht Fahrzeuginsassen, darunter eine vierköpfige Familie, blieben bis auf den 41-jährigen alle unverletzt. Dieser kam ins Krankenhaus. Der Verkehr musste vorübergehend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.