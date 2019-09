Kirchheilingen (dpa/th) - Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens sind im Unstrut-Hainich-Kreis zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 61-Jähriger geriet nahe Kirchheilingen mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein Wagen wurde in einen Graben geschleudert, der Lkw, in dem ein 60 Jahre alter Fahrer saß, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer war bei dem Unfall am Dienstagabend Polizeiangaben zufolge betrunken, ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille.