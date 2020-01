Kirchberg (dpa/sn) - Ein 19-Jähriger ist in Kirchberg (Landkreis Zwickau) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der junge Fahrer sei am Dienstagnachmittag in Richtung Wiesen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. In einer Rechtskurve sei sein Auto vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich, krachte durch einen Gartenzaun und beschädigte einen Schuppen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro.