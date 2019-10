Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte in Kirchberg

Kirchberg (dpa/sn) - Bei einem Autounfall in Kirchberg im Landkreis Zwickau sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der angetrunkene Unfallverursacher und die beiden Frauen in dem anderen Wagen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.