Kiel (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Kiel sind drei Menschen verletzt worden. Aus zunächst ungeklärten Ursachen seien auf einer Kreuzung drei Autos ineinander gekracht, teilte die Feuerwehr mit. Dabei wurden drei Menschen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Laut Polizeiangaben ist noch unklar, wie der Unfall am Montag entstehen konnte.