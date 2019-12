Kempen (dpa/lnw) - Ein Zehnjähriger ist in Kempen mit seinem Rad gefallen und mit seiner Hand unter den Vorderreifen eines fahrenden Autos geraten. Der Junge kam am Freitag schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ob der Radler mit dem Auto auch zusammenstieß, war zunächst unklar. Die 53 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Vorster Straße in die Oedter Straße abbiegen. Nähere Details waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.