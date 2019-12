Kemberg (dpa/sa) - Bei einem Unfall mit einem Auto ist am Dienstag bei Kemberg (Landkreis Wittenberg) ein Wolf ums Leben gekommen. Das Tier habe am frühen Vormittag plötzlich die Landesstraße 132 zwischen den Ortsteilen Radis und Schleesen überquert, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters konnte den Zusammenprall mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Der Wolf starb. Das Tier wurde in das Wolfskompetenzzentrum in Berlin gebracht.