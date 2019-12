Kelsterbach (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung sind im Kreis Groß-Gerau vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Mann wollte am Montagabend in Kelsterbach mit seinem Wagen nach links abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer und eine Beifahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht.