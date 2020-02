Frankfurt (dpa/lhe) - Ein herumrollender Autoreifen hat auf der Autobahn 3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens eine Massenkarambolage mit drei Verletzten verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten drei Autos den ihnen am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Würzburg entgegenkommenden Reifen nicht mehr ausweichen. Der Reifen rollte laut Polizei auf den linken Fahrstreifen und blieb dort liegen. Ein weiterer Autofahrer trat voll auf die Bremse. Daraufhin kam es der Polizei zufolge zu einer Serie an Auffahrunfällen, bei der neun weitere Autos beteiligt waren. Drei Menschen zogen sich Verletzungen zu, alle 13 Autos wurden beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Von dem Lastwagen, der den Reifen verlor, fehlt bisher jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen.