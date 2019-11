Kelkheim (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Wendemanöver ist ein Lastwagen in Kelkheim am Mittwoch in einem Vorgarten gelandet und gegen die Treppe eines Einfamilienhauses geprallt. Der 45 Jahre alte Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Die Schwere der Verletzungen sei noch unklar. Auch die Ursache des Unfalls im Stadtteil Ruppertshain und die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden. Der Lkw wurde am Mittwoch geborgen. Das Haus ist weiter bewohnbar.