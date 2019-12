Kelkheim (dpa/lhe) - Im Main-Taunus-Kreis sind beim Zusammenstoß eines Polizeiautos mit einem anderen Wagen vier Menschen verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Mann hatte in der Nacht zum Dienstag mit seinem Fahrzeug an einer Kreuzung in Kelkheim eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Zwei Polizisten wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein dritter Beamter sowie der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen.