Kaufungen (dpa/lhe) - Nach einem Lkw-Unfall an einer Brücke in Nordhessen geht auf einer Straßenbahnlinie durchs Lossetal nichts mehr. Bei dem Unfall am Donnerstag in Kaufungen sei die Brücke so schwer beschädigt worden, dass die darüber verlaufende Linie 4 dort nicht mehr fahren könne, teilte die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) am Freitag mit. "Die gesamte Straßenbahnstrecke durch das Lossetal ist für die Bahnen gesperrt." Ersatzbusse fahren nun zwischen den Haltestellen Kaufungen-Papierfabrik und Bahnhof Hessisch Lichtenau.