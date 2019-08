Kaufbeuren (dpa/lby) - Ein Traktor hat im Ostallgäu einen Zweijährigen erfasst. Der Bub erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 60-Jähriger fuhr am Sonntag mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Gelände eines Hofs in der Nähe von Kaufbeuren, als sich das Kind unbemerkt dem Fahrzeug näherte.