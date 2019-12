Kassel (dpa/lhe) - Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ist es am Samstagmorgen zu Gleissperrungen, Umleitungen und Verspätungen gekommen. Wegen eines Notarzteinsatzes im Gleisbereich musste der Bahnhof vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Fernzüge konnten den Bahnhof in dieser Zeit nicht anfahren und wurden umgeleitet. Dadurch sei es in beiden Richtungen bei mehreren ICE-Zügen zu Verspätungen zwischen 30 und 50 Minuten gekommen. Nach rund einer Stunde konnte der Bahnhof wieder angefahren werden, einige Gleise blieben aber zunächst noch gesperrt. Der Bahn zufolge kam es noch zu "kleineren Verspätungen".

Zu dem Notarzt- und Polizeieinsatz war es nach einem tödlichen Unfall zwischen den Bahnhöfen Kassel-Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe, in Sichtweite des Bahnhofs Wilhelmshöhe, gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren zunächst keine Details bekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.