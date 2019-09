Kassel (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist am Montagmorgen in Kassel von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer der Fußgänger verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Der Unfall passierte aus zunächst ungeklärter Ursache an der Haltestelle Murhardstraße. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität des Mannes dauerten am Vormittag noch an.