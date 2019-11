Kamen (dpa/lnw) - Mit der ausgefahrenen Ladefläche ist ein Kipplaster im Baustellenbereich der A1 in Höhe des Kamener Kreuzes gegen eine Schilderbrücke geprallt. Dabei wurde am Donnerstagvormittag das Führerhaus des Lastwagens von herabstürzenden Teilen getroffen und der Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 53-Jährigen. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er Erdreich abgeladen und war anschließend mit der weiterhin ausgefahrenen Ladefläche über eine separate Baustellenspur in Richtung Bremen gefahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf 60 000 Euro.