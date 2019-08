Kalbach (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen auf der Autobahn 7 in Osthessen sind elf Menschen leicht verletzt worden. Sie seien zur Sicherheit in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei in Petersberg mit. Der Lastwagenfahrer hatte den Angaben zufolge am Freitagmorgen nahe Kalbach die Fahrspur gewechselt, ohne auf den dort fahrenden Bus zu achten. Darin befanden sich 26 Menschen, von denen 11 bei dem Zusammenstoß verletzt wurden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 30 000 Euro. Zwei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Süden wurden gesperrt.