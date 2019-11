Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern hat am Dienstag stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Denn die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren nach Polizeiangaben aufwendig. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde dafür zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Zentrum am Vormittag voll gesperrt. Es kam zu Rückstau. Erst am späten Nachmittag konnte der Verkehr wieder auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei rollen.

Der Fahrer hatte am Morgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lastwagen krachte in die Leitplanke. Anschließend kippte er eine Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Eigenen Angaben zufolge war dem Fahrer vor dem Unfall schwindelig geworden, wie die Polizei berichtete.

Zunächst war nicht klar, was mit der Ladung geschehen sollte: 28 Fässer mit Farben und Lacken. Ein Fachmann wurde hinzugezogen, um die Details zur Bergung zu klären. Auch die Feuerwehr und die Unter Wasserbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion waren vor Ort. Am Nachmittag stand dann fest: Einige der Behälter wurden bei dem Unfall beschädigt und teils trat Farbe aus.

Diese werde oberflächlich abgetragen, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei aus dem Lkw-Tank Diesel ausgelaufen und versickert. Daher müsse Erdreich an der Unfallstelle ausgebaggert werden. Wie viel Kraftstoff ausgelaufen war, war zunächst unklar. Die Aufräumarbeiten sollten bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.