Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter tödlich verletzt worden. Er sei nach dem Unfall in Kaiserslautern vom Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht worden und dort in der Nacht gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Transporter war aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto des Mannes zusammengestoßen. Dieser musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 68 Jahre alte Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.