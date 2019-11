Jena (dpa/th) - Beim Zusammenstoß zweier Autos ist ein unbeteiligter Fahrradfahrer in Jena getötet worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 59-Jährige mit seinem Rad an einer Ampel wartete, als es zu dem Autounfall am Montag kam. Ein geradeaus fahrendes Auto prallte gegen eines, das links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Dabei wurde ein Wagen gegen eine Fußgängerampel geschleudert, wo der Radfahrer gestanden haben könnte. Einer der Autofahrer hatte Alkohol getrunken - eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.