Jarmen (dpa/mv) - Ein 59-jähriger Autofahrer aus Rostock ist der Polizei am Samstag mit gleich mehreren Verstößen im Straßenverkehr aufgefallen. Am frühen Morgen erwischten Beamte den Mann zunächst im Bereich Rostock mit Alkohol am Steuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am späten Abend war er dann als Falschfahrer auf der A20 bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs. Während der Fahrt war er nach eigenen Angaben zusätzlich noch kurz eingenickt und in die Mittelleitplanke gefahren. Beamte stoppten den 59-Jährigen schließlich an der Anschlussstelle Jarmen. Gegen ihn wird laut Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verdachts auf Unfallflucht ermittelt.