Itterbeck (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Grafschaft Bentheim ist ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief der Junge am Samstagabend in Itterbeck über den Parkplatz eines Supermarktes, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei sei er mit dem Wagen eines 63-Jährigen zusammengestoßen. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.