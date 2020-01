Irrel (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen in der Eifel sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein Lkw-Fahrer bei Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in ein Stauende und schob fünf Autos ineinander. Alle Insassen erlitten Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der betroffene Streckenabschnitt der Bundesstraße 257 war zunächst voll gesperrt, konnte jedoch am Morgen nach der Unfallaufnahme wieder freigegeben werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.