Irrel (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen in der Eifel sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein Lkw-Fahrer bei Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in ein Stauende und schob fünf Autos ineinander. Alle Insassen erlitten Verletzungen. Der betroffene Streckenabschnitt der Bundesstraße 257 war zunächst voll gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.