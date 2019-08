Urlauber stürzt 200 Meter in den Tod

Inzell (dpa/lby) - Ein 51-jähriger Mann ist bei einem Wanderausflug in Oberbayern 200 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rutschte der Urlauber aus Nordrhein-Westfalen auf dem Rückweg vom Gipfel des rund 1100 Meter hohen Falkensteins nahe Inzell (Landkreis Traunstein) ab.