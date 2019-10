Immenhausen/Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Kleintransportern auf einer Landstraße bei Immenhausen in Nordhessen sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Bei drei Personen könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen lebensgefährlich seien, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Dienstag. Die anderen drei Insassen seien zwar schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr und teilweise ansprechbar gewesen. Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Immenhausen-Holzhausen und Fuldatal-Rothwesten (Kreis Kassel) ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war einer der beiden Kleintransporter in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. In dem Fahrzeug befanden sich laut Polizei fünf Männer im Alter zwischen 23 und 41 Jahren, die aus Albanien stammten. Ihr Wagen prallte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, in dem ein 54-Jähriger aus Fuldatal saß. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein 38-jähriger Ersthelfer beschwerte sich laut Polizei über die geringe Hilfsbereitschaft nach dem Unfall. Mehrere Autofahrer seien über Feldwege weggefahren oder hätten gewendet, ohne ihn zu unterstützen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 23 000 Euro. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.