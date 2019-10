Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 29 im Ostalbkreis bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Donnerstag zwischen Schwäbisch Gmünd und Iggingen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die B29 war am Nachmittag voll gesperrt. Detaillierte Angaben zur Identität der Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.