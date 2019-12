Iffezheim (dpa/lsw) - Ein mit Kies beladenes Transportboot ist in Iffezheim (Kreis Rastatt) mit einem Pfahl zusammengestoßen und hat Leck geschlagen. Bei dem Unfall wurde der Steuermann des Schiffes verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige wollte den Schaden demnach begutachten und lehnte sich über die Bordwand. Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und sei ins Wasser gestürzt.

Der Mann konnte sich bei dem Unfall am Mittwochabend durch das etwa 45 mal 30 Zentimeter große Leck ins Innere des Schiffes retten. Er erlitt eine Unterkühlung sowie Schürfwunden und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der sogenannte Schubleichter wurde daraufhin leergepumpt und entladen. Es befanden sich demnach etwa 250 Tonnen Kies an Bord.

Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde nicht beeinträchtigt. Bei einem Leichter handelt es sich laut Polizei um ein flaches Transportboot ohne eigenen Antrieb. Der Havarist soll am Donnerstag abgedichtet werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro.