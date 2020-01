Hürup (dpa/lno) - Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall in Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Der Mann habe ersten Erkenntnissen zufolge an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und sei dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 74-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 36 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und dessen Kind wurden schwer verletzt. Wegen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn knapp zwei Stunden gesperrt.