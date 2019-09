Hünstetten (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Rheingau-Taunus-Kreis ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Ihr Wagen war am Sonntag auf einer Landstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Dessen Fahrer war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Weshalb der 59 Jahre alte Fahrer auf die andere Fahrbahnseite geriet, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die 25-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr geborgen und in eine Klinik gebracht werden.