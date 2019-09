Heinsberg (dpa/lnw) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) schwer gestürzt und an den Folgen gestorben. Der Mann habe zuvor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Fahrzeug prallte gegen geparkte Autos. Der 36-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.