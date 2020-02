Güstrow (dpa/mv) - Bei einem Zusammenstoß mit einem entwurzelten Baum ist bei Güstrow eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, prallte die 30-Jährige im Dienstagabend auf der Landesstraße 37 bei Hoppenrade mit ihrem Wagen gegen den quer auf der Straße liegenden Baum. Die Frau aus dem Landkreis Rostock kam per Rettungswagen in eine Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die Straße war zwei Stunden gesperrt.

Feedback