Holzkirchen (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 58-Jährige sei aus bisher unbekanntem Grund gestürzt und noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. An mehreren Fahrzeugen, die nach dem Unfall gegen das Motorrad und über Trümmerteile fuhren, entstanden Sachschäden. Die Autobahn war zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst in Fahrtrichtung München von etwa 20 Uhr bis nach 23 Uhr komplett gesperrt.

Die Bergungsarbeiten zogen sich in die Länge, weil die Räumfahrzeuge nicht zur Unfallstelle vordringen konnten. Grund seien unter anderem Fahrzeuge mit schwerer Fracht gewesen, die nur schwer hätten ausweichen können.