Schmalkalden-Meinigen (dpa/th) - Bei fünf Wildunfällen im Südwesten Thüringens ist ein Schaden von insgesamt 14 000 Euro entstanden. Die Unfälle ereigneten sich alle auf Landstraßen im Kreis Schmalkalden-Meiningen oder bei Suhl in den Abend- oder Morgenstunden zwischen Samstag und Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei appellierte an die Autofahrer, in der "dunklen Jahreszeit" besonders aufmerksam zu sein. "Besonders in der Abenddämmerung, zur Nachtzeit und am frühen Morgen ist Vorsicht auf den Straßen geboten", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.