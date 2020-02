Verpuffung in Schule: Zwei Lehrer und zwei Schüler verletzt

Hofbieber/Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Chemieraum eines Elite-Internats in Osthessen sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Als Lehrkräfte bei Aufräumarbeiten mehrere bislang unbekannte Stoffe vermischten, kam es zu einer Verpuffung, wie die Polizei in Fulda nach ersten Erkenntnissen mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Missgeschicks befanden sich zwar keine Schüler im Raum. "Durch die Verpuffung haben sich Gase ausgebreitet und in der Nähe befindliche Personen in Mitleidenschaft gezogen", erklärte ein Polizeisprecher. Nach ersten Informationen wurden zwei Lehrkräfte und zwei Schüler der Hermann-Lietz-Schule in Hofbieber verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. "Da alle ansprechbar waren, gehe ich davon, dass keine Lebensgefahr besteht", sagte der Polizei-Sprecher. Weitere Personen seien vor Ort vorsorglich ärztlich untersucht worden. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden geräumt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um Säuberungsarbeiten durchzuführen.

Die Hermann-Lietz-Schule befindet sich in Schloss Bieberstein, dass in malerischer Umgebung auf einer Anhöhe in der Rhön liegt. Das Lietz-Internat ist ein reines Oberstufen-Gymnasium.