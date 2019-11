Hörselberg-Hainich (dpa/th) - Ein Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen am Steuer seines Sattelzugs kurz eingeschlafen und auf der Autobahn 4 bei Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) in eine Böschung gefahren. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab später zu, am Lenkrad kurz eingenickt zu sein. Anschließend kam der Laster von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. Der Auflieger des Sattelzugs kippte letztlich um. Der Fahrer war Richtung Dresden unterwegs.