Hockenheim (dpa) - Etwa 100 Liter ätzende Flüssigkeit hat ein Tanklaster während seiner Fahrt von Frankreich über Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz verloren. Auf der Autobahn 61 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) wurden zwei Autos und ein Wohnanhänger getroffen und beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aufgrund eines offenen Ventils lief demnach am Dienstag immer wieder Kaliumhydroxid aus dem Laster. Kaliumhydroxid kann schwere Hautverletzungen und Augenschäden verursachen. Es wird unter anderem bei der Herstellung von Waschmitteln und als Säureregulator in Lebensmitteln verwendet.