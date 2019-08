Unfälle - Hirschberg an der Bergstraße

Hirschberg (dpa/lsw) - Hunderte volle Bierkästen sind am Freitagabend nahe Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Lastwagen gerutscht und auf der Straße gelandet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Ladung nicht richtig gesichert. Als der 53-jährige Fahrer mit seinem Lkw von der Autobahn 5 in Richtung eines Industriegebietes abfuhr, kamen die Kästen ins Schlingern, durchbrachen die Seitenwand des Aufliegers und krachten auf die Straße.