Hirschberg (dpa/th) - Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall in einem Sägewerk in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann hatte eine Leiter an die aus Kanthölzern bestehende Ladung gelehnt und rutschte nach Angaben der Polizei vermutlich von dieser ab. Der 56-Jährige stürzte und wurde am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird nun ermittelt. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert.