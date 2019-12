Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Hildesheim

Hildesheim (dpa/lni) - Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Hildesheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der Fahrer soll Alkohol getrunken haben, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 18 000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte.