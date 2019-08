Hilders/Fulda (dpa/lhe) - Ein Junge ist von einem Schuldach in Osthessen vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. "Wir gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus", sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda am Mittwoch. Der Zwölfjährige war in Hilders (Landkreis Fulda) gestürzt. Mehrere Medien hatten zuvor über den Fall berichtet.