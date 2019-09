Cuxhaven (dpa/lni) - Nach einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven ist ein 29-jähriger Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Sonntag auf der Bundesstraße B73 bei Hemmoor verunglückt. Er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der sich überschlug und gegen einen Brückenpfeiler prallte. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.