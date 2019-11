Hemmingen (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer bei Hemmingen in der Region Hannover schwer verletzt worden. Der Mann sei in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Autofahrer und dessen 52 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.