Helmstadt (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 ist nahe Helmstadt (Landkreis Würzburg) ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der 64-Jährige aus Nordrhein-Westfalen fuhr in der Nacht zu Donnerstag in Fahrtrichtung Nürnberg aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Lkw auf und wurde dabei eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.