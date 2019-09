Artikel per E-Mail versenden

Heiligenstadt (dpa/th) - Ein schwerer Lastwagen ist auf einer Baustelle in einem Industriegebiet in Heiligenstadt umgekippt. Der LKW-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall habe sich beim Rangieren auf der Baustelle ereignet, als der Mann sein Fahrzeug rückwärts fuhr. Die Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz führten die Ermittlungen zur Unfallursache.