Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein 45 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Wochenende bei Heiligenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Passanten entdeckten den Mann am Sonntagabend nahe dem Ortsteil Flinsberg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe geblutet, sich an nichts erinnern und auch seinen Namen nicht nennen können. Mit einem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Mann vor dem Unfall auf dem Radweg zwischen Flinsberg und Heiligenstadt aufgefallen ist. Er war dunkel gekleidet und mit einem schwarzen E-Bike unterwegs. Am Wochenende ist es in Thüringen zu auffallend vielen Unfällen gekommen, bei denen seit Freitag neun Menschen gestorben und zahlreiche Menschen verletzt worden sind.