Kleinhelmsdorf/Halle (dpa/sa) - Ein Sattelzug ist am Montag auf der Autobahn 9 bei Kleinhelmsdorf im Burgenlandkreis umgekippt und hat für anhaltende Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der mit 24 Tonnen Tonerde beladene Lkw war am Morgen ins Schleudern geraten und dann nach links auf die mittlere und linke Fahrspur gekippt, teilte die Polizei in Halle mit. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde den Angaben zufolge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am frühen Montagnachmittag dauerten die Bergungsarbeiten und die Sperrung der Autobahn in Richtung Berlin an.