Hatten (dpa/lni) - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem Wagen in Hatten im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Er war in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und dann gegen den Baum geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Das Auto wurde in mehrere Teile zerrissen und völlig zerstört.